ALIMAK est un leader mondial dans la conception et la fabrication de solutions d’accès vertical pour les secteurs de l’industrie et de la construction. Nous fournissons des ascenseurs, monte-matériaux et plates-formes de travail permanents et temporaires de haute qualité, conçus à partir des technologies de crémaillère et de traction.

Depuis plus de 70 ans, ALIMAK fait figure de pionnier dans le secteur de l’accès vertical en proposant des solutions d’accès vertical de grande envergure conçues pour répondre aux besoins spécifiques de nombreuses industries.

Plus de 23 000 solutions d’accès vertical ALIMAK, conçues pour une meilleure efficacité, sont installées pour une variété d’industries dans le monde entier.

Ce n’est pas par hasard qu’ALIMAK est devenu le leader mondial des ascenseurs de chantier, des ascenseurs industriels, des plates-formes de travail se déplaçant le long de mât, des plates-formes de transport et des monte-matériaux pour les installations temporaires et permanentes.

Cela résulte de son engagement sans failles à satisfaire et à dépasser les attentes de chacun de ses clients.

Les solutions d’accès vertical d’ALIMAK sont souvent utilisées dans des environnements difficiles soumis à des conditions intenses causées par la chaleur, le froid, les vibrations et les particules de sable, de poussière ou de sel. Malgré cela, les équipements doivent fonctionner en toute sécurité, jour après jour, année après année.

Les produits de haute qualité d’ALIMAK sont conçus pour une durée de vie prolongée, ce qui réduit leur impact sur l’environnement, favorise l’efficacité et améliore la productivité, ce qui se traduit également par une réduction des ressources au fil du temps.

Garantir des opérations durables est un élément essentiel de la prestation de solutions d’accès vertical de pointe, d’un point de vue environnemental, social et économique mis en avant tout au long de la chaîne de valeur. La société ALIMAK s’engage à respecter l’environnement dans lequel elle exerce ses activités et vise à minimiser tout impact négatif.

Le savoir-faire d’ALIMAK :