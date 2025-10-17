ALIPLAST - Batiweb

ConnexionS'abonner
ALIPLAST

Waaslandlaan 15
9160 Lokeren
Belgique
Site web de la marque

ALIPLAST ne sous-traite pas ! Tout se fait chez nous : de l'idée au dessin de la matrice, de la presse à l'extrusion, du traitement de surface au revêtement des profils, de l'isolation et de l'emballage à la prise en charge du transport vers les fabricants de fenêtres, portes, vérandas, systèmes coulissants et façades rideaux en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en Portugal, en Suède, en Allemagne et en Suisse.

Comme tout est géré en interne, nos départements sont mieux adaptés les uns aux autres. Nous avons une bonne vue de tout ce qui concerne la production des profils et accessoires.

Cela nous permet de comprimer les coûts du processus de production, ce qui profite à toutes les parties. C'est pourquoi ALIPLAST forme le profil idéal pour vous !

ALIPLAST Aluminium Systems est également membre du FAC, VMRG et l'Aluminium Center Belgium.

ALIPLAST Belgique fait partie du célèbre groupe international Corialis (Core Innovative Aluminium Integrated Solutions), fort d'un chiffre d'affaires de plus de 550 millions d'euros et de 2000 personnes.  

Le siège du groupe Corialis est également situé à Lokeren, Belgique. Par ailleurs, Corialis Group détient également des filiales au Royaume-Uni (Smart Systems), en France (Profils Systèmes), en Pologne (Aliplast Pologne), à La Réunion (JMD), en Serbie (Aliplast Systems d.o.o.), en Afrique du Sud (H Systems South-Africa) et en Portugal (Lingote Aluminios S.A.).

Le savoir-faire d’ALIPLAST :

  • Portes et fenêtres
  • Solutions d'intérieur
  • Systèmes coulissants
  • Portes accordéon
  • Vérandas
  • Murs Rideaux
  • Bardage
  • Autres produits
  • Produits de nettoyage

 

