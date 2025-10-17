ALL ROAD – KLAAS - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « ALL ROAD – KLAAS », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

KLAAS All-Road est une entreprise familiale spécialisée dans la vente, la location, la maintenance, la formation et le financement de matériel de levage.

KLAAS All Road est l’unique représentant pour l’ensemble du territoire français des matériels fabriqués par la société KLAAS en Allemagne (fabricant de monte-meubles & matériaux, grues sur remorque & camion, camion de pompiers, nacelle sur véhicule depuis 1933).

L’ensemble de nos équipes commerciales et techniques, basées aujourd’hui sur 3 sites en France apportent quotidiennement des solutions et des réponses à nos clients utilisateurs de matériel KLAAS.

Notre seul métier, notre expérience et notre étroite collaboration avec l’usine KLAAS en Allemagne, nous oblige à apporter le plus grand soin pour la satisfaction de nos clients.

La société KLAAS All-Road fonde ses actions et son développement sur la base de valeurs communes aux hommes de l’entreprise :

La confiance c’est pour nous la clé de l’efficacité, entre nos clients nos fournisseurs et nos collaborateurs.

L’engagement, parce que la compétitivité économique est permanente, l’engagement est pour nous directement lié à la performance.

La pérennité, pour que la solidité de nos relations profite à nos enfants

Le savoir-faire de KLAAS All-Road :