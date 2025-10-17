ConnexionS'abonner
Fermer
ALL ROAD – KLAAS - Batiweb

ALL ROAD – KLAAS

6 allée des Primevères
60440 Nanteuil-le-Haudouin
France
Site web de la marque

KLAAS All-Road est une entreprise familiale spécialisée dans la vente, la location, la maintenance, la formation et le financement de matériel de levage.

KLAAS All Road est l’unique représentant pour l’ensemble du territoire français des matériels fabriqués par la société KLAAS en Allemagne (fabricant de monte-meubles & matériaux, grues sur remorque & camion, camion de pompiers, nacelle sur véhicule depuis 1933). 

L’ensemble de nos équipes commerciales et techniques, basées aujourd’hui sur 3 sites en France apportent quotidiennement des solutions et des réponses à nos clients utilisateurs de matériel KLAAS

Notre seul métier, notre expérience et notre étroite collaboration avec l’usine KLAAS en Allemagne, nous oblige à apporter le plus grand soin pour la satisfaction de nos clients. 

La société KLAAS All-Road fonde ses actions et son développement sur la base de valeurs communes aux hommes de l’entreprise :

  • La confiance c’est pour nous la clé de l’efficacité, entre nos clients nos fournisseurs et nos collaborateurs.
  • L’engagement, parce que la compétitivité économique est permanente, l’engagement est pour nous directement lié à la performance.
  • La pérennité, pour que la solidité de nos relations profite à nos enfants

Le savoir-faire de KLAAS All-Road:

  • Nacelles élévatrices
  • Monte meuble & matériaux
  • Grue sur remorque
  • Grues sur chenilles
  • Grue sur camion
  • Camion de pompier
  • Les accessoires de levage

 

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.