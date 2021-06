ALLIAGES INDUSTRIES (ALLIAGES BRAZING)

ALLIAGES INDUSTRIES : Les métaux précieux au service de l'industrie.

ALLIAGES INDUSTRIES France est spécialisé depuis 1982 dans le travail de l'argent métal et ses applications. L’argent métal est un élément essentiel dans de nombreuses industries.

Outils coupants, échangeurs thermiques, froid industriel et climatisation, installations frigorifiques, instruments de mesures et de régulation, instruments médicaux, contacts électriques, panneaux solaires, plomberie, chauffage, luminaire, orfèvrerie, bijouterie, lunetterie. Industrie nucléaire, navales, défense, aérospatiale.

C’est la raison pour laquelle nous proposons une synergie de techniques regroupant l’expertise métallurgique, la chimie des flux, les enrobés techniques et la gestion financière de l'argent métal.

Dans le cadre de la réglementation Reach et CLP nous assurons également la reprise des brasures argent contenant du cadmium.

Qu'il s'agisse de produits simples ou complexes, du standard au plus spécifique, nous répondons précisément aux exigences de chaque activité.

Nos produits du produit standard au développement personnalisé.

Notre objectif premier reste la satisfaction clientèle afin de fidéliser nos clients qui deviennent nos meilleurs commerciaux.

L'ensemble des alliages sont fabriqués dans le respect des critères de qualité, de l'approvisionnement de la matière jusqu'au produit fini. Des plaques, bandes, tubes et fils d'argent, des brasures argent aux enrobages techniques spécifiques ; des feuilles aux petites pièces de précision...

Nos Produits sont élaborés selon les besoins spécifiques des utilisateurs et sous spécification exclusive « Alliages Industries » en conformité avec les normes en vigueurs. (Sf spécifications clients). Les Produits destinés à l'UE sont en conformités avec le règlement Reach, la directive CLP, la directive ErP, la directive DEEE, la directive RohS et la directive DESP. Certificat sur demande pour directives Rohs et DESP.

Le savoir-faire d’ALLIAGES INDUSTRIES :

ALLIAGES DE BRASSAGE

Brasures sans Cd

Brasures avec Cd

Alliages de cuivre phosphore

Demi-produits Argent

Brasures Hte Pureté

Brasures Aéronautiques

Alliages Cu-Zn, Sn & ~, Zn Al

Alliages de Soudo-brasage

Alliages d'étain

Alliages d'aluminium

GAMME SOUDAGE

Aciers non ou faiblement alliés

Aciers inoxydables

Alliages Rechargements

Alliages base Nickel et base cobalt

Alliages Cuivreux

Alliages d'aluminium

Alliages Fonte

DECAPANT