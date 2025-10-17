ALMA - Batiweb

Alma est une entreprise française créée en 1971, spécialisée dans l’installation de tout type d’ascenseurs et élévateurs dont la plupart est destinée à faciliter le déplacement des personnes à mobilité réduite. Elle dispose d’un bureau d’études intégré à l’entreprise, d’un atelier de fabrication permettant de réaliser des installations « sur mesure » et d’un service après vente garantissant le meilleur des services à ses clients.



Avec 10 millions d’Euros de chiffres d’affaires, une très large gamme d’ascenseurs et une forte présence sur la scène nationale, Alma affiche son leadership dans le domaine de l’accessibilité. Alma est membre de la Fédération des Ascenseurs et adhère à sa Charte Qualité. Elle est également sensible à la protection de l’environnement et milite pour la réalisation d’installations écologiques.



Avec plusieurs milliers de cabines installées en France, Alma répondra à toutes les demandes d’installations, de modernisation ou de maintenance d’ascenseur dans les immeubles de logements ou de bureaux, dans les bâtiments publics ou privés.



La gamme de produits proposés par Alma est vaste et couvre à peu près tous les besoins et les attentes des clients :

- Des élévateurs ayant une course de 0m jusqu’à 13m

- Des ascenseurs à cabine fermée, cabine ouverte

- Des monte-escaliers

Tous les produits assurent une fiabilité, robustesse et longévité et respectent les règlementations en vigueur.