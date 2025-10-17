Pour obtenir une information de la part de la marque « ALPHA INNOTEC FRANCE EURL », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

ALPHA INNOTEC est une marque allemande de pompes à chaleur appartenant à ait-Allemagne.

Depuis 2008, la filiale française, nommée aujourd'hui NIBE ENERGY SYSTEMS France, travaille à développer la marque dans l'hexagone.

L’objectif d'ALPHA INNOTEC est d'apporter une réponse spécifique à la clientèle française, en renforçant sa proximité avec les installateurs et en apportant un meilleur soutien à ses partenaires commerciaux.

ALPHA INNOTEC propose en France une large gamme de pompes à chaleur adaptées au marché de la maison individuelle ainsi qu’une série spécialement conçue pour l’équipement collectif, industriel ou tertiaire et peut ainsi répondre à des besoins de chauffage de 5 à 800 kW.

ALPHA INNOTEC propose également des solutions techniques pour le rafraîchissement actif ou passif.

Nos pompes à chaleur sont synonymes de qualité, d'innovation, de facilité d'installation ainsi qu'un fonctionnement fiable. Avec une large gamme pour chaque utilisation, chaque taille de l'objet et chaque exigence serons le fait que vous optez pour un produit de qualité qui répond exactement à vos besoins.

Fini d'être indépendant des énergies fossiles, avec la haute efficacité énergétique des pompes à chaleur ALPHA INNOTEC, c'est une marque qui attache une grande importance à la durabilité écologique et économique de ses produits.

Les connaissances acquises à partir de nombreuses années d'expérience en tant que fabricant de pompe à chaleur présent quotidiennement dans les espaces de travail, favorise ainsi la projection comme une marque innovante.

Des investissements importants tels que la construction de son propre centre de recherche et de développement assurent la durabilité des produits et de la marque. En tant que marque "ait Allemagne", qui fait maintenant partie du plus grand groupe de fabricants de pompes à chaleur de l’Europe, ALPHA INNOTEC utilise les synergies du groupe et des solutions d'énergies efficaces de ses membres dans les domaines de chauffage, de refroidissement et de ventilation, en particulier dans le développement de solutions tels que le refroidisseur d'eau froide et les grandes pompes à chaleur.

Le savoir-faire d’ALPHA INNOTEC :