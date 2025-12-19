Alors que 2025 touche à sa fin, le budget 2026 n’est toujours pas adopté. Un constat qui exaspère l’Alliance pour le logement. L’organisation que cette incertitude « prive toute la filière construction d’un dispositif de relance du logement neuf et fragilise l’ambition pour la rénovation énergétique ».

En fin d’année, l’Alliance pour le logement ne relâche pas la pression. Il faut dire que pour l’heure le projet de loi finances (PLF) 2026 n’a toujours pas été adopté.

« L’incapacité des parlementaires à se mettre d’accord sur un budget pour 2026 prive toute la filière construction d’un dispositif de relance du logement neuf et fragilise l’ambition pour la rénovation énergétique», s’inquiète l’organisation rassemblant notamment la FFB, la FNAIM, l’Unsfa, l’USH, voire la FPI.

« Au moment où la crise du logement s’aggrave partout en France et provoque un puissant sentiment de relégation sociale, cet échec du Parlement sur un texte de consensus s’avère irresponsable», indique l’alliance dans son communiqué du 19 décembre dernier.

« Nous perdons tous confiance dans la parole des politiques »

Par les mesures attendues, la filière cite notamment la mise en place d’un statut du bailleur privé, plus favorable à la relance du logement neuf et de l’investissement locatif. Et non une version autre que celle adoptée début décembre au Sénat, que l'alliance juge dénaturée.

« Parallèlement, les accords obtenus en faveur du logement social tombent », déplorent les membres de l’alliance. Le léger sursaut côté production de logements sociaux n’occulte pas l’urgence d’une baisse de la RLS, pouvant soutenir la construction.

Côté rénovation énergétique, la feuille de route de l’Anah reste sous réserve d’une adoption du budget 2026.

« Le logement et l’emploi des Français ne sauraient être les otages permanents des tractations politiciennes en vue de 2027 », martèle l’organisation, en mentionnant 65 000 emplois détruits depuis 2022 dans le bâtiment.

Et de poursuivre : « Depuis 3 ans, notre filière n’a cessé de proposer des mesures concrètes et de faire preuve d’agilité, mais il n’y a aucune ambition globale. (…) Nous perdons tous confiance dans la parole des politiques. »

En substance : « Pas de budget, pas de logement, une crise sociale à venir. »

Par Virginie Kroun