Créé en 1962, ALPHACAN est un groupe spécialisé dans les profilés PVC pour des applications dans le bâtiment (profilés pour fenêtres, portes, volets, habillages de façades) mais également pour des applications sur-mesure à destination de nombreux autres secteurs industriels.

Un savoir-faire incontournable, une expertise internationale et une capacité d’innovation reconnue lui permettent d’être un acteur clef dans ses domaines d’activité.

Supportée par une équipe d’experts marketing et R&D, la société est capable de s’adapter aux évolutions des marchés et de sa clientèle, de proposer des améliorations pertinentes et innovantes, grâce aux liens tissés très en amont avec ses partenaires.

ALPHACAN S’ENGAGE POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT EN PRESERVANT LES RESSOURCES NATURELLES

Les procédés d’extrusion mis en place par ALPHACAN et les profilés réalisés sont respectueux de l’environnement et s’intègrent dans le développement durable :

pas de rejet vers l’extérieur de gaz détruisant la couche d’ozone

recyclage total des eaux de Process par un travail en boucle fermée

faible consommation d’énergie pour la réalisation de nos profilés

traitement et recyclage intégral de nos déchets de production

la réalisation de la résine PVC demande peu de ressources naturelles (résidus de pétrole et saumure)

nous utilisons au maximum des emballages issus du recyclage (bâches par exemple)

Le savoir-faire d’ALPHACAN :