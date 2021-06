ALPI : Editeur de logiciels pour la conception automatisée des installations électriques et leur modélisation dans le BIM.

Créée en 1986 par Michel Fanet, (Ingénieur Electronicien-Mécanicien), la société ALPI (Applications Logiciels Pour l’Ingénierie) a développé ses activités autour de l’édition de logiciels de calculs, de dimensionnement, de schématique et de chiffrage pour la conception automatisée des installations électriques basse et haute tension.

Fort d'une expérience de 35 ans dans le développement de solutions et services pour l'ingénierie électrique, ALPI est aujourd’hui le leader européen des logiciels de calculs d'installations électriques BT.

L’expertise d’ALPI repose également sur ses solutions qui permettent de concevoir des installations électriques en maquette numérique et d’assurer la continuité de l’information dans l’esprit du BIM.

Pour renforcer sa stratégie de déploiement à l'international, la société s'appuie sur des filiales établies en Allemagne, en Espagne et au Burkina Faso.

Notre mission consiste à accompagner tous les acteurs de la filière électrique (bureaux d’études électriques, installateurs, maîtres d’ouvrage et organismes de contrôle) dans la conception, la réalisation et la vérification de leurs installations, en France et dans le reste du monde.

Aujourd'hui, plus de 18 000 licences Caneco sont utilisées dans le monde.

L’expertise d’ALPI repose sur sa parfaite maîtrise des normes d’installation nationales et internationales. Nos logiciels permettent de réaliser des calculs selon plus de 17 normes (IEC 60364, HD384, NF C 15-100, BS7671, VDE, REBT et UNE, CEI 64-8, ÖNORM, RGIE-AREI, NIN-BT, NP, NEN1010, CSN, AS/NZ 3008, NBR-5410, NEK 400 et SS 4364000).

De plus nos experts participent régulièrement aux commissions d’élaboration des normes françaises (AFNOR) et européennes.

ALPI entretient des relations privilégiées avec les grands acteurs du marché : fabricants d’appareillage, organismes de contrôle, installateurs et éditeurs. Ce contact permanent nous permet d’enrichir et de mettre à jour régulièrement nos logiciels, dans une démarche d’ouverture.

Nous réalisons également les catalogues d'appareillage des principaux fabricants et les intégrons dans nos solutions. Actuellement, une centaine de catalogues sont adaptés et proposés pour une dizaine de pays.

ALPI accompagne ses clients en proposant des services complémentaires qui incluent la formation, l’assistance technique et les prestations d’études électriques et d’assistance sur affaires.

Aujourd’hui, pour répondre aux enjeux majeurs du BIM dans le domaine de la construction, ALPI offre des solutions et des services qui permettent de concevoir et d’exploiter des installations électriques en maquette numérique.

Ces solutions permettent ainsi d’enrichir un projet réalisé sous AutoCAD®, Revit® ou tout autre format IFC, avec des informations électriques.



Le savoir-faire d’ALPI :