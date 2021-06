ALSTOM : Leader mondial d’une mobilité plus verte et plus intelligente

Pour faire face aux enjeux de la mobilité de demain, notre ambition pour nos clients et partenaires, est d’imaginer et développer pour eux des systèmes de mobilité complets, les plus efficaces, intelligents et durables.

ALSTOM est un acteur clé de la mobilité en France et un partenaire majeur des agglomérations, des régions françaises et des opérateurs tels que SNCF et RATP.

Implanté sur 15 sites répartis sur l’hexagone, ALSTOM contribue au dynamisme des économies locales. Ses 11 500 collaborateurs sont détenteurs d’un savoir-faire destiné à servir les clients français et internationaux. Ce sont 30 000 emplois qui sont générés en France auprès de ses 4 500 fournisseurs partenaires.

La présence d’ALSTOM sur l’ensemble du territoire, à travers ses sites, ses réalisations et ses services favorise la proximité avec ses clients pour les accompagner dans l’exploitation de leurs matériels sur le long terme.

ALSTOM développe et commercialise la gamme la plus complète de systèmes, d’équipements et de services dans chaque univers ferroviaire (urbain et grandes lignes). Les solutions d’ALSTOM intègrent les trains, la signalisation, les services et les infrastructures proposés séparément, de manière groupée ou totalement intégrée.

70 % de la R&D du groupe sont investis en France. Quelques programmes majeurs d’innovation ALSTOM sont en France.

Le savoir-faire d’ALSTOM :