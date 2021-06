ALTELA : Le filet français, il ne vous laissera jamais tomber.

ALTELA est un acteur majeur dans la production de filets pour le bâtiment, le sport, l'environnement depuis 1990.

Depuis toujours ALTELA est connu pour la réactivité de production et la qualité de ses produits.

ALTELA innove :

Dans le but de répondre à la concurrence étrangère, et dans l'objectif de toujours répondre à vos exigences de prix et de qualité, nous avons investi dans une nouvelle usine de production.

A contrario de ses confrères français qui sont des transformateurs/importateurs, ALTELA est le seul producteur de filets en France.

Depuis plus de 25 ans, vous nous faites confiance, ALTELA avance vers une étape supérieure pour vous. Fort de cette expérience et grâce à des innovations spécifiques, ALTELA s'arme d'une force supplémentaire : LE PRIX

ALTELA fabrique et pose des filets de protections de fosses suivant les recommandations R468 de la CTNIM.

Nous vous offrons une large de gamme de matériels et de filets destinée :

Aux couvreurs

Aux étancheurs

Aux charpentiers

Aux installateurs de photovoltaïque

Aux installateurs sportifs

Pour le stockage

Pour le désamiantage

Pour les faux-plafonds

Le savoir-faire d’ALTELA :