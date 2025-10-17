ALTER TELECOM est une société de services Intégrateur Expert et Opérateur IP. ALTER TELECOM est Intégrateur Expert en solutions de Communications Unifiées, en solutions de Centres de Contacts, en Réseaux et en Sécurité.

ALTER TELECOM propose des prestations associées à ses domaines d’expertise : audit, ingénierie, direction de projets, info gérance et maintenance.

LE MOT DU DIRIGEANT

« ALTER TELECOM est une société de services à taille humaine qui souhaite tisser une réelle relation de confiance avec ses clients, dans la perspective d’une collaboration qui se construit sur le long terme. La satisfaction de nos clients est et a toujours été notre véritable moteur et notre meilleure carte de visite. » Jean François GOLHEN, Président Directeur Général d’ALTER TELECOM

SATISFACTION DE NOS CLIENTS

ALTER TELECOM a été un des premiers acteurs en France à mettre en service et à maintenir des solutions de téléphonie sur IP externalisées pour PME. Ainsi, les clients d’ALTER TELECOM bénéficient d’une expérience opérationnelle de plus de 12 ans. Ce savoir-faire est aujourd’hui reconnu par nos clients pour leur plus grande satisfaction.

QUALITÉ ET PERFORMANCE

Interlocuteur unique de nos clients, nous avons l’entière responsabilité des solutions que nous déployons et maintenons. C’est pourquoi nous avons retenu des partenaires technologiques leaders mondiaux Avaya, ShoreTel et Sonicwall, afin de garantir la pérennité et la performance des solutions que nous mettons en service et maintenons. C’est pourquoi nous apportons un soin particulier à définir l’architecture qui apportera la meilleure fiabilité possible et à déployer les fonctionnalités qui couvrent ou dépassent les besoins fonctionnels qui ont été identifiés.

TECHNOLOGIE UTILE AU SERVICE DE LA PRODUCTIVITÉ

Présenter, mettre en service et former à l’utilisation des communications unifiées, véritable convergence entre téléphonie et informatique, fait partie intégrante de notre ADN. Chez ALTER TELECOM, nous considérons les communications unifiées, le réseau et la sécurité comme des composants essentiels pour la qualité et pour la productivité des entreprises. Personne en charge de l’accueil téléphonique, équipes Service Clients ou SAV, collaborateurs sédentaires utilisant des applications de bureautique, un CRM ou un ERP, télé travailleurs, nomades, administrateur informatique … pour chacun de ces profils une réponse fonctionnelle technique adaptée est mise en service avec une formation à la prise en main, ce qui garantit une gestion du changement positive et une utilisation effective des nouveaux outils de communications unifiées.

Le savoir-faire d’ALTER TELECOM :

INTÉGRATEUR EXPERT

Ingénierie et infogérance

Avaya

ShoreTel

SonicWall

OPÉRATEUR IP