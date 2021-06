Non renseigné

L’ERP dédié à la gestion d’affaires : ALTIK BUSINESS SOLUTIONS

Calcul de production, devis, facturation, analyse décisionnelle… votre solution spécialisée tout-en-un.

Installation, formation, maintenance, personnalisation. Nous vous accompagnons dans la maîtrise de vos processus de gestion.

Un accompagnement personnalisé avec des experts de la gestion d’affaires et de l’IT.

Acteurs sur le marché IT depuis plus de 20 ans, nos collaborateurs sont parfaitement conscients des spécificités et contraintes existantes dans les entreprises travaillant à l’affaire.

La maîtrise de vos processus peut être un parcours semé d’embûches. Forts de nombreuses expériences métiers et d’une solide connaissance des systèmes d’information, nos consultants deviennent de véritables partenaires de votre croissance.

Nos services sur-mesure :

Personnalisation

Intégration

Formation et conseils

Maintenance

Le savoir-faire d’ALTIK BUSINESS SOLUTIONS :