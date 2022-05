Fournisseur des chantiers de BTP depuis plus de 30 ans, ALTRAD COFFRAGE ET ETAIEMENT est une entreprise française de prestations de services pour les entreprises du Bâtiment et du Génie Civil, spécialisée dans la mise à disposition de matériel d’étaiement (tours d’étaiement, étais, poutres etc.), de coffrage (coffrage vertical et horizontal), de plateformes de travail (PTE), d’accès (escaliers de chantier) et de sécurité collective.

Nous vendons et louons des solutions brevetées en étaiement et coffrage aux Majors et PME du bâtiment.

Notre force est la gestion du parc matériel pour nos clients. Assurer la préparation des commandes, le suivi chantiers, l’organisation des livraisons, la disponibilité du matériel et la gestion du stock est notre cœur de métier.

Nous procédons également à l’entretien du matériel sur nos dépôts afin que leur réutilisation n’en soit que meilleure. Garantir un matériel de qualité est notre priorité.

ALTRAD COFFRAGE ET ETAIEMENT privilégie une relation de confiance et de proximité avec sa clientèle grâce à la mise en place des différentes agences régionales et la présence de chargés d'affaires formés et disponibles. Nous disposons également d'un service Export dédié aux projets internationaux.

Le savoir-faire d’ALTRAD COFFRAGE ET ETAIEMENT :