Altrad Coffrage & Etaiement dévoile sa tour d’étaiement dernière génération et ultra légère : l’ALTRALIGHT Communiqué | 18.10.22

Composée d’aluminium et d’acier, cette nouvelle tour d’étaiement nommée l’ALTRALIGHT rejoint sa grande soeur la tour d’étaiement HD 320. Plus légère et plus ergonomique, la tour ALTRALIGHT permet aux utilisateurs un montage et démontage en toute sécurité. Révolution sur le marché de l’étaiement, elle est plus facile à monter grâce à l’extrême légèreté de ses composants.