ALTRAD EQUIPEMENT

ALTRAD est un leader mondial dans la prestation de services à l’industrie, proposant des solutions à haute valeur ajoutée, principalement dans les secteurs du pétrole et du gaz, de l'énergie, de la production d'électricité, des procédés, de l'environnement et de la construction.

Le Groupe est également un leader dans la fabrication d'équipements dédiés au marché de la construction et du bâtiment.

Les services multidisciplinaires d'ALTRAD vont de l'ingénierie et des services techniques jusqu’à la maintenance, les solutions d'accès et les services spécialisés, pour servir au mieux les grands donneurs d’ordres de l'industrie.

Le Groupe, dont le siège social est situé en France, emploie environ 42 000 personnes et possède des marques internationales établies et reconnues telles que Cape, Hertel et Prezioso Linjebygg.

Nous aidons nos clients à rentabiliser leurs équipements industriels sur la durée.

Services à l’industrie :

ALTRAD SERVICES offre des solutions industrielles innovantes à des secteurs d’activités et à des marchés exigeants. Tout au long du cycle de vie d’une installation, depuis sa phase de construction, en passant par l’extension de son cycle de vie et jusqu’à son démantèlement, nos équipes veillent à ce que les actifs de nos clients restent sûrs, fiables et performants.

Nous proposons des solutions sur mesure au travers d’un package intégré reposant sur une triple expertise :

Notre capacité à comprendre les objectifs et les enjeux liés à l’intégrité des actifs de nos clients,

Notre capacité à élaborer des solutions d’ingénierie,

Et notre expertise jumelée à notre expérience en matière d’exécution de travaux.

Equipements & produits :

Quotidiennement, nos équipes fabriquent et fournissent les produits et équipements répondant au mieux aux besoins du marché de la construction, du bâtiment, et du secteur public.

Notre création de valeur s’exerce au travers d’une offre produits permettant de répondre aux exigences individualisées de chaque client.

Pour garantir le succès de toutes les parties prenantes, nous nous appuyons sur :

Des employés investis et dévoués,

Des processus de fabrication éprouvés et maîtrisés,

Un fort recours à l’innovation.

Le savoir-faire d’ALTRAD :