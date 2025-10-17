ALUCO SYSTEM SP. Z O.O. - Batiweb

ConnexionS'abonner
ALUCO SYSTEM SP. Z O.O.

Pańska 84
25811 Kielce
Pologne
Aluco System opère sur le marché depuis 1997. Nos produits et projets peuvent être vus dans tout le pays. Des solutions modernes, de nouvelles technologies et les meilleurs matériaux permettent la mise en œuvre des concepts architecturaux les plus exigeants.

Notre entreprise dispose d'un parc de machines modernes pour la production de lucarnes de toit et de menuiseries en aluminium. La nouvelle ligne de production acquise en 2018 permet une mise en œuvre complète des façades aluminium et verre ainsi que des éléments de bardage composite.

Le savoir-faire d’Aluco system:

  • Puits de lumière,
  • L'AÉROGEL LUMIRA,
  • Systèmes de désenfumage,
  • Menuiserie aluminium,
  • Façades ALUCO PANEL,
  • Ventilation industrielle.
