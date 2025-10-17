ALUMINIOS CORTIZO - Batiweb

ConnexionS'abonner
ALUMINIOS CORTIZO

Extramundi, s/n
00000 Padrón (A Coruña)
Espagne
CORTIZO est le premier fabricant espagnol et un référent européen de profilés d’aluminium pour l’industrie et pour l’architecture.

CORTIZO se distingue car il complète de façon interne le cycle intégral de production de l’aluminium : La fonderie, l'extrusion, le laquage, l’anodisation, le brillant chimique et l'usinage se réalisent dans leurs centres de production pour optimaliser la qualité de toute leur gamme de produits finis.

La qualité est intrinsèque à toutes et à chacune des phases de notre processus de production. Le Département de Contrôle Qualité réalise tous les jours des contrôles exhaustifs de tous les paramètres, pour chaque procédé, avec l'objectif d'atteindre les plus hauts standards dans cette matière.

La sélection adéquate de matières premières et le contrôle de tous les paramètres qui influe sur la technique d'extrusion, avalisés par la certification internationale ISO 9001 garantissent la qualité du matériel extrudé.

De son côté, le minutieux travail de la réalisation des traitements de surface a obtenu les plus exigeants certificats de qualité dans le domaine européen comme QUALICOAT QUALIDECO et QUALICOAT SEA SIDE pour le processus de laquage et QUALANOD pour le processus d’anodisation qui reconnaissent et qui garantissent un haut niveau de qualité.

Le savoir-faire de CORTIZO:

  • Portes-Fenêtres et Portes Battantes
  • Portes
  • Baies Coulissantes
  • Cortizo PVC
  • Façades Légères
  • Protection Solaire
  • Garde-Corps
  • Accessoires
  • Finitions laqué ou anodisé
