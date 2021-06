ALUROY : Fabricant de volets roulants, portails, pergolas et moustiquaires

Fabricant de volets roulants depuis 1991, ALUROY est une entreprise familiale à taille humaine. Installé dans un bâtiment de 5000 m², ALUROY s’est muni des moyens les plus performants pour offrir sur le marché de la fermeture une grande diversité de produits sur mesure.

En 26 ans, plus de 5 millions de mètres de lame monoparoi ont été profilés dans nos ateliers. La performance de cette lame et de pouvoir se loger dans un coffre de 125 mm maxi et ainsi augmenter le clair de vue. En version micro perforée, elle devient le store idéal pour les bureaux ensoleillés.

En 1996, ALUROY obtient la norme NF Fermetures sur les produits dédiés au neuf et à la rénovation. (Alubloc, Tradirapide,...) Partenaires des plus grands fabricants de moteurs, nous poursuivons sans cesse nos efforts pour garantir des produits de qualités.

Le savoir-faire d’ALUROY :