ALWITRA - Batiweb

Vous avez l'art de construire, nous avons la manière d'étancher. Avec des produits éprouvés dans le monde entier, des conseils d'experts sur place et les réponses aux questions que nous ne vous êtes pas encore posées. La solution de système parfaite d'un seul tenant, pour des travaux rapides et simples et une sécurité durable. Technique d'étanchéité de toiture et technique solaire : nous maîtrisons l’un comme l’autre.

La toiture terrasse d’aujourd’hui est un élément architectural aux multiples facettes dont le potentiel va beaucoup plus loin que la simple protection contre le vent et les intempéries. Ainsi, l’option « nature » sous forme de toiture verte est évidemment possible, aussi bien que l’option « énergie solaire » efficacement générée. Une évolution à laquelle ALWITRA participe activement depuis plus de 50 ans.

ALWITRA. Vous pouvez compter sur nous.

Les systèmes d’étanchéité de toitures ALWITRA sont à la base d’une gamme de produits et de services unique en son genre : nous proposons tous les composants nécessaires à l’évacuation des eaux, coordonnés entre eux, pour une solution de système livrée par un seul fournisseur. Avec des produits de qualité tels que les membranes EVALON® et EVALASTIC®, nous avons réinventé la durabilité et la flexibilité.

EVALON® Solar, la première membrane au monde avec des modules photovoltaïques souples intégrés, est le résultat d’un travail de recherche et de développement visant à une production de courant aussi efficace que rentable.

La décision d’opter pour les systèmes d’étanchéité de toitures ALWITRA n’est pas une question d’emplacement mais de point de vue. Car les solutions complètes, innovantes, de haute qualité, associées à un service performant et à une véritable écoute du client, sont recherchées dans le monde entier. De multiples projets réalisés dans toutes les zones climatiques du globe le démontrent depuis des années.

Le savoir-faire d’ALWITRA :