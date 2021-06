La philosophie de la marque AMBIANCE BAIN est d’imaginer et produire des meubles, des espaces douche et des solutions esthétiques d’optimisation de l’espace et du rangement dans la salle de bains. Une ligne de conduite portée par les fondements du design : la forme, la couleur et la matière...

Nous avons fait le choix depuis plus de 60 ans d’intégrer dans nos ateliers tous les moyens de production nécessaires à cette liberté de création.

Cette indépendance a donné naissance au Waterconcept qui permet une totale harmonisation esthétique et fonctionnelle de la salle de bains.

Les vraies forces d’AMBIANCE BAIN résident dans la ténacité, les valeurs de travail, de méthode, de transmission du savoir et d’engagement professionnel, qui animent notre famille et l’ensemble de nos équipes depuis 3 générations.

Notre créativité et notre audace nous poussent à innover sans cesse afin d’améliorer nos process, notre qualité de service et la fiabilité de nos salles de bains, pour offrir à nos clients des produits d’exception à la hauteur de leurs exigences.

Le siège social et le site de production principal d’AMBIANCE BAIN se situe à Guilherand-Granges, en Ardèche en face de Valence. Une situation idéale au bord du Rhône qui grâce à la proximité de la vallée du Rhône et de ses axes de circulation facilite les échanges et les approvisionnements.

Un site complet dans lequel sont fabriqués toutes les pièces d’une salle de bains AMBIANCE BAIN.

Le savoir-faire d’AMBIANCE BAIN :

MEUBLES DE BAINS

Meuble vasque et double vasque

Colonne et autres rangements

Miroirs et armoire de toilette

Meubles buanderie

ESPACES DOUCHE

Receveurs de douche

Bancs de douche

Panneaux muraux 6 mm

Panneaux muraux 10 mm

Solutions pour la rénovation de douche

ESPACES TOILETTES