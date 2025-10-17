AMF ANDREAS MAIER GMBH & CO. KG - Batiweb

ConnexionS'abonner
AMF ANDREAS MAIER GMBH & CO. KG

Waiblinger Str. 116
70734 Fellbach
Allemagne
Site web de la marque

En tant que fabricant leader en Europe et avec un portefeuille de plus de 5 000 produits, AMF répond à toutes les exigences dans le domaine du bridage, du vissage et de la fermeture.

C’est cette diversité qui forme la base de solutions optimales pour chaque besoin.

Ces solutions s’appuient également sur les conseils compétents et le savoir-faire exhaustif de nos collaborateurs en matière de de développement, de production et de montage, ainsi que sur des efforts constants pour réduire les temps d’équipement afin d’accroitre la productivité.  

Depuis la création de l'entreprise en 1890 jusqu'à aujourd'hui, notre mission est restée identique : garantir la plus grande qualité pour nos produits et services. Cependant les circonstances, les missions et les défis ont évidemment évolué.

En nous concentrant sur nos compétences fondamentales, nous avons depuis longtemps pris l'habitude d'établir de nouvelles références pour une technique de bridage innovante : le développement en interne, la plus grande flexibilité possible et la passion pour les solutions individuelles sont nos moteurs.

Tout cela n'est possible qu'avec des collaborateurs motivés et heureux. Un environnement respectueux, le développement personnel et des mesures favorables au bien-être de chacun sont des valeurs qui nous sont chères.

Le savoir-faire d’AMF :

  • Technique de bridage
  • Automatisation
  • Serrures pour portes et portails
  • Clés de serrage
