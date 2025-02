Pompes à chaleur AMZAIR, fabrication française depuis 1998.

Reprise en 2012 par deux cadres de la société et huit industriels du Grand Ouest, l’objectif d’AMZAIR Industrie est clairement affiché : Concevoir des pompes à chaleur discrètes, robustes, économiques et écologiques tout en se posant comme un acteur dynamique du développement de l'économie locale.

Notre réussite passe par un investissement constant en Recherche et Développement, qui nous permet de proposer des pompes à chaleur innovantes et performantes.

Nous sommes aujourd’hui les leaders français de la pompe à chaleur d’intérieur. Une solution totalement intégrée dans le bâtiment qui ne comprend aucun élément extérieur.

Les différentes gammes de pompes à chaleur AMZAIR en aérothermie et géothermie sont performantes, modulables et 100 % fabriquées dans notre usine de Brest, nos solutions permettent d’assurer le chauffage, le rafraîchissement et la production d’eau chaude sanitaire pour vos projets en neuf comme en rénovation. Les pompes à chaleur AMZAIR s’adaptent aussi bien au résidentiel et au petit tertiaire qu'à l'habitat groupé.

La performance énergétique, la discrétion acoustique et la fiabilité de nos matériaux garantissent la qualité des pompes à chaleur AMZAIR Industrie.

Forts de plusieurs brevets, nous sommes les seuls fabricants à proposer un modèle de pompe à chaleur intérieure sans groupe extérieur, qui fait la force et la reconnaissance du savoir-faire d'AMZAIR Industrie.

Le savoir-faire d’AMZAIR :

AÉROTHERMIE

OPTIM’DUO

AIZÉO

SILENZ INTÉRIEURE

SILENZ EXTÉRIEURE

RENOV HT

GÉOTHERMIE

TEREO

SOLUTIONS RETROFIT

R-SOL

SOLUZÉO

AMZAIR CONNECT