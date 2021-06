AOIP MESURES

Fondée en 1896, la société AOIP, membre du groupe ASGARD, développe, conçoit et commercialise dans le monde entier une large gamme de solutions réparties en deux pôles d’activités : Instrumentation de Test et Mesure et Contrôle moteurs.

Proche de vous grâce à sa présence commerciale et technique au sein même des régions françaises et à son réseau de distributeurs et revendeurs répartis partout dans le monde, alliant dynamisme, expérience et compétence, AOIP est le partenaire incontournable de vos projets.

AOIP propose une gamme d’instruments, logiciels et services associés de haute qualité répondant à toute problématique de traçabilité, surveillance, calibration et validation d’équipements à une clientèle internationale et variée d’utilisateurs et de distributeurs. Notre offre d’instruments est constituée de produits propres et de produits issus de constructeurs sélectionnés mondialement reconnus, grâce à une politique active de partenariats.

Nos solutions de Test et Mesure conviennent à tout type d’industries, telles que l’énergie, l’industrie pharmaceutique, la métallurgie, l’industrie du pétrole et du gaz, l’industrie automobile, l’aérospatiale, l’industrie agroalimentaire, la marine, la pétrochimie, les industries de traitement du papier, bois et eau, l’éducation et la recherche…

Pour toute demande spécifique liée à ce cœur de métier, notre département ingénierie est à votre écoute pour analyser vos spécifications et développer une solution sur mesure basée sur nos savoir-faire en Test et Mesure.

Concepteur de démarreurs pour moteurs asynchrones depuis plus de 60 ans, AOIP est l’un des leaders mondiaux dans le domaine des démarreurs électrolytiques et électroniques pour moteurs à cage et à bagues.

Adaptés à toutes conditions climatiques, d’environnements extrêmement froids aux zones très chaudes et humides, plus de 500 000 démarreurs équipent aujourd’hui un grand nombre de cimenteries, mines et autres centrales d’énergie, usines automobiles ou de traitement de l’eau dans plus de 80 pays.

Le savoir-faire d’AOIP :