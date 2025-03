APEM Energie

APEM Énergie est un bureau d'études spécialisé dans les énergies renouvelables, fondé en 2008. L'entreprise accompagne ses clients à travers toute la France dans leurs projets énergétiques, en offrant des services de qualité qui vont de la gestion administrative aux études techniques, jusqu'à l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Elle intervient sur des projets complexes en matière de solaire photovoltaïque et propose également des missions d'assistance administrative pour d'autres métiers de l'efficacité énergétique, tels que les façadiers, les menuisiers de rénovation ou encore les piscinistes.

L'entreprise se distingue par son expertise dans la gestion des démarches administratives liées aux installations photovoltaïques, offrant un accompagnement sur mesure pour assurer la conformité réglementaire et la réussite des projets de ses clients.

Basée à Vaulx-Milieu, en Isère, APEM Énergie est certifiée ISO 9001 depuis 2008, garantissant une gestion sérieuse et rigoureuse des dossiers traités.

En chiffres, APEM Énergie compte 47 collaborateurs à votre service et a traité plus de 15 000 dossiers sur l'ensemble du territoire français. Elle intervient sur des projets de tailles variées, allant de quelques kilowatts pour des maisons individuelles à plusieurs dizaines de mégawatts pour des bâtiments industriels ou agricoles. En 2024, l'entreprise a atteint un taux de satisfaction client de 98 % et détient une part de marché nationale de 4 %. De plus, 90 % de ses clients candidats aux appels d'offres de la Commission de Régulation de l'Énergie (CRE) ont obtenu des résultats positifs.

Les valeurs d'APEM Énergie reposent sur le sens du service, la réactivité et la qualité. L'entreprise s'implique sur le territoire Rhône-Alpin au sein du Cluster Eco-Énergies, afin d'accroître l'efficacité et le partage d'informations entre les acteurs du secteur du bâtiment et des énergies renouvelables. Son périmètre d'intervention couvre tout le territoire français, avec un réseau d'installateurs reconnus et certifiés au plus près de chez vous. APEM Énergie collabore avec des partenaires et des fournisseurs certifiés ISO 9001 et ISO 14001 à l'échelle européenne.

En somme, APEM Énergie se positionne comme un acteur clé dans le domaine des énergies renouvelables, offrant une expertise complète et un accompagnement personnalisé pour la réussite de vos projets photovoltaïques.