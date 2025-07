La Fédération Cinov dénonce un recul majeur du dispositif MaPrimeRénov’ et plaide pour une politique de rénovation énergétique cohérente, ambitieuse et accessible à tous.

La Fédération Cinov, par la voix de Cinov Ingénierie, réagit vivement à l’annonce du gouvernement concernant la révision du dispositif MaPrimeRénov’. En restreignant fortement l’accès au parcours « Rénovation d’ampleur », pourtant essentiel pour des rénovations globales et performantes, l’État compromet selon elle une dynamique jusqu’ici prometteuse.

À compter de septembre 2025, seuls 13 000 projets, réservés aux ménages très modestes, pourront bénéficier de ce parcours.

La fédération appelle ainsi à « préserver la rénovation d’ampleur comme colonne vertébrale de la politique de rénovation énergétique ».

Une substitution risquée par les « gestes »

L’accent mis désormais sur les rénovations « par gestes » inquiète particulièrement les professionnels. Cinov Ingénierie prévient que sans encadrement technique solide, assuré par des bureaux d’études ou des architectes, ces opérations risquent de se révéler incomplètes, inefficaces, voire contre-productives à moyen terme.

La fédération insiste pour que ces démarches ponctuelles soient strictement encadrées et considérées comme transitoires, dans l’attente de rénovations plus ambitieuses et cohérentes.

Cinov dénonce aussi la dégradation de la qualité des audits énergétiques. L’ouverture à des opérateurs non qualifiés, conjuguée à l’imposition d’une méthode d’évaluation jugée inadaptée (3CL DPE), nuit à la fiabilité des diagnostics.

L’organisation réclame l’abrogation de cette réforme et demande que les audits soient encadrés comme de véritables missions de conception, couvertes par l’assurance décennale.

Pour une politique cohérente et équitable

Dans un contexte de contraintes budgétaires, Cinov Ingénierie plaide pour une refonte du modèle de soutien à la rénovation. L’avenir ne peut reposer uniquement sur les aides publiques : il faut miser sur la qualité, la montée en compétences et des dispositifs équitables, ouverts aussi aux classes moyennes et supérieures aujourd’hui largement exclues.

La fédération appelle enfin à une régulation plus stable et à un signal politique clair en faveur des rénovations performantes.

Par Marie Gérald