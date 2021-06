Producteur d’énergie renouvelable, Le Groupe APEX ENERGIES est pionnier du photovoltaïque.

Depuis près de 30 ans, nous mettons en œuvre des solutions de production et de maîtrise de l’énergie pour l’ensemble des acteurs des territoires : entreprises, agriculteurs, propriétaires fonciers et collectivités.

Notre mission, en tant que contractant général, est de vous livrer une installation solaire clé en main. De la conception jusqu’à l’exploitation de la centrale photovoltaïque, nous vous accompagnons dans la réalisation de votre projet.

En plus de notre savoir-faire, nous avons progressivement assimilé des outils et compétences via l’acquisition de filiales basées en France, nous permettant de vous proposer une offre globale unique et parfaitement adaptée à vos besoins.

Basé à Montpellier (34), Le Groupe APEX ENERGIES compte 8 agences en France et dans les DOM-TOM, pour être au plus proche de ses clients et accompagner la transition énergétique de tous les territoires français.

Nous vous invitons à devenir acteur de votre performance énergétique, par la mise en œuvre de solutions simples et sur-mesure. Quel que soit votre projet, nous apportons des solutions énergétiques adaptées à votre outil de production pour améliorer votre performance énergétique et en autonomie afin de gérer et optimiser votre énergie.

Nous sommes convaincus que l’énergie solaire a le pouvoir de modifier le mix énergétique actuel vers une énergie plus durable, plus propre et décentralisée pour contribuer à créer un nouveau modèle de production et consommation, plus responsable, économique et positif pour l’Homme et l’environnement.

Nous développons ces valeurs au travers d’actions afin d’être au plus proche des attentes de nos clients, et nous nous engageons collectivement pour contribuer à un développement local, durable et solidaire, à l’échelle de notre territoire.

Le savoir-faire d’APEX ENERGIES :

Toiture photovoltaïque

Hangar photovoltaïque

Centrale au sol

Ombrières photovoltaïques

Serre photovoltaïque

Autoconsommation