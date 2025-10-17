Pour obtenir une information de la part de la marque « AQUALABO », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

AQUALABO conçoit, fabrique et commercialise une large gamme d'appareils et instruments pour le contrôle et l'analyse de l'eau.

AQUALABO a été créée en 2007 pour former un modèle économique dédié au Contrôle de l’eau animé par 60 collaborateurs établis dans 3 régions de France et 3 continents (Amérique/Europe/Asie).

La société AQUALABO est spécialisée dans la conception et la fabrication de solutions technologiques innovantes dédiées au contrôle de la qualité des eaux. AQUALABO propose toute une gamme de matériels et de réactifs de fabrication Française.

AQUALABO propose ainsi des capteurs de la qualité des eaux basés sur des principes de mesure Physico-chimiques, des spectrophotomètres de laboratoire ou de terrain incluant des technologies Visible/UV, des réactifs d’analyses de l’eau, des préleveurs portables ou stationnaires, toute une gamme de canaux, seuils et déversoirs.

AQUALABO est également très présent à l’international via un réseau de distributeurs sélectionnés pour leurs professionnalités dans de le domaine de l’eau et livre ainsi tous les continents et plus de 60 pays différents chaque année. Nos distributeurs sont vos interlocuteurs, à ce titre, ils sont notre priorité.

La vocation d’AQUALABO est de répondre à toutes les demandes de la plus simple à la plus élaborée. Pour cela nous avons un service ingénierie qui élabore vos laboratoires d’analyses de l’eau, ainsi que vos installations de contrôle de l’eau. Sur la base de nos produits et de quelques compléments nous pouvons relever le défi de vos besoins.

« L’esprit AQUALABO » de nos produits est basé essentiellement sur les besoins de nos clients :

Simplicité, Econome en coûts après installation, Faible consommation d’énergie, intégrabilité/ouverts, intelligents, communicants, maîtrise des déchets chimiques et électroniques.

AQUALABO a fait le choix il y a quelques années d’opter pour les technologies numériques répondant ainsi à tous ces besoins. Nos capteurs sont numériques permettent de réduire très largement leurs coûts d’installation car ils peuvent être directement reliés à n’importe quelle solution de télégestion, afficheur ou logger.

Le savoir-faire d’AQUALABO :