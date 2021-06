Non renseigné

Fabricant de produits et d’équipements de piscines, AQUALUX s’affirme depuis plus de 40 ans comme l’une des marques de référence du marché.

AQUALUX conçoit, fabrique et commercialise en Europe, une gamme complète de produits fiables, innovants et de qualité destinée à la construction, l’entretien, la rénovation et la valorisation des piscines.

Depuis 2014, les groupes Chemoform, Fija et AQUALUX se sont associés et sont devenus “CF Group”, un des leaders du secteur Piscine.

Nous sommes une entreprise familiale qui met un large panel de métiers au service du client.

Des études marketing jusqu’à la vente, en passant par la fabrication sur notre site de production, AQUALUX mobilise à travers ses collaborateurs une chaîne complète de compétences pour Concevoir, Produire, Distribuer des équipements toujours plus fiables et performants, et Accompagner au mieux ses clients professionnels.

Chez AQUALUX, les femmes et les hommes ont ainsi pour objectif commun, chacun dans son métier, la satisfaction du client revendeur, installateur et utilisateur.

Esprit d’équipe, innovation, fiabilité, satisfaction client sont l’essence même des valeurs de notre entreprise.

Le savoir-faire d’AQUALUX :

LES ESSENTIELS

Pièces à sceller

Plomberie

Filtres

Pompes de filtration

Coffrets

Chauffage

Nettoyeurs

LES PRODUITS SUR-MESURE

Liners

Membranes armées

Volets

Couvertures automatiques

Couvertures et enrouleurs

LE TRAITEMENT DE L'EAU

Electrolyseurs

Domotique

Produits chimiques

Accessoires

LE BIEN-ETRE

Spas

Saunas

Hammams

Jacuzzis

Bains de vapeurs

Essences et parfums d’eau

LES SOLUTIONS