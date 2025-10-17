Pour obtenir une information de la part de la marque « AQUAMASS », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

AQUAMASS est une marque de baignoires et de spas disponibles à l’achat en ligne.

Le savoir-faire d’AQUAMASS :

BAIGNOIRES

Une baignoire aux lignes ergonomiques pour soutenir votre dos, un design unique à votre goût ou une baignoire moderne avec toutes les possibilités. AQUAMASS propose une gamme de baignoires qui sont parfaites pour vous en tant que client pour vous détendre et profiter d'un massage bienfaisant. Et avec tout le luxe, le luxe et le confort !

SYSTEMES DE MASSAGE

Eau : L'impact direct et bénéfique de l'hydroélectricité sur vos muscles.

Air : Un nuage de bulles d'air qui caresse votre peau.

Whisper : Sssst, ici on profite....

Multimassage : La merveilleuse combinaison de l'eau et de l'air.

SPA EXPERIENCE

Profitez d'une expérience spa spéciale dans le confort de votre propre maison.

Faites votre choix parmi des spas de la plus haute qualité, conçus pour les moments privilégiés de calme et de détente.