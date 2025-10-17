ConnexionS'abonner
AQUAMASS

Aarschotsesteenweg 662
3012 Wilsele
Belgique
Site web de la marque

AQUAMASS est une marque de baignoires et de spas disponibles à l’achat en ligne. 

Le savoir-faire d’AQUAMASS :

BAIGNOIRES
Une baignoire aux lignes ergonomiques pour soutenir votre dos, un design unique à votre goût ou une baignoire moderne avec toutes les possibilités. AQUAMASS propose une gamme de baignoires qui sont parfaites pour vous en tant que client pour vous détendre et profiter d'un massage bienfaisant. Et avec tout le luxe, le luxe et le confort !

SYSTEMES DE MASSAGE

  • Eau : L'impact direct et bénéfique de l'hydroélectricité sur vos muscles.
  • Air : Un nuage de bulles d'air qui caresse votre peau.
  • Whisper : Sssst, ici on profite....
  • Multimassage : La merveilleuse combinaison de l'eau et de l'air.

SPA EXPERIENCE
Profitez d'une expérience spa spéciale dans le confort de votre propre maison.
Faites votre choix parmi des spas de la plus haute qualité, conçus pour les moments privilégiés de calme et de détente.

