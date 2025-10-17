AQUATECHNIK - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « AQUATECHNIK », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Aquatechnik, depuis plus de trente ans, produit et distribue des systèmes pour la plomberie, le chauffage, la climatisation, les systèmes mécaniques et à air comprimé, qui peuvent être utilisés dans les secteurs civils et industriels.

Les sites de production, situés à Magnago (MI), comprennent les départements pour chaque procédés de fabrication : Moulage par injection, Extrusion et Revêtement de tuyaux, Moussage PUR, Assemblage de pièces spéciales (collecteurs); ils sont assistés d’un département Outillage qui crée et entretiens les équipements et des outils nécessaires au département de fabrication.

L’entreprise est complétée par un laboratoire et un centre de recherche qui assurent des normes de qualité et de production élevées et créent les nouveaux produits.

Le réseau de vente, composé de personnel spécialisé et de distributeurs sélectionnés, garantit une présence consolidée et capillaire en Italie et à l’étranger, offrant un service de vente et après-vente international.

Toujours à l’écoute des innovations et des nouveaux besoins des chantier, Aquatechnik a développé au fil du temps un système intégré et complet de tuyaux, raccords, composants et pièces spéciales, capable de satisfaire les demandes les plus larges dans la construction de systèmes d’eau, de chauffage traditionnel ou de panneaux radiants. et pour la climatisation des quartiers urbains.

Le savoir-faire d’Aquatechnik :