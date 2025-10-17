ARBLOC - Batiweb

ConnexionS'abonner
Via Industrie, 3
31040 Campodipietra TV
Italie
ARBLOC : Nous façonnons le béton.

Depuis plus de 40 ans, nous produisons des coffrages artisanaux et des solutions en polystyrène expansé pour les concepteurs et les entreprises de construction.

Notre objectif est de donner une voix aux besoins créatifs et de garantir une liberté constructive maximale à nos clients, en les aidant à trouver des solutions aux situations de construction les plus diverses.

Pour les entreprises du BTP nous créons s un produit capable de menuiserie complexe en suivant le dessin du concepteur et capable d’aider les entreprises de construction à réaliser leurs travaux.

Pour les créateurs avec nos solutions, il est possible de réaliser des travaux sur-mesure et des artefacts en béton armé. De la restauration à la construction moderne, de la reproduction aux nouvelles expressions de l’architecture. 

Grâce à la contribution POR FESR 2014-2020 de la région Vénétie, nous avons pu augmenter la compétitivité de notre système de production en améliorant l’offre dans les lignes de l’entreprise.

Le savoir-faire d’ARBLOC :

  • Coffrage pour béton : Les coffrages béton ARBLOC permettent de réaliser des ouvrages aux formes complexes. 
  • Décorations EPS : Les éléments préfabriqués allégés sont des décors à appliquer sur les façades des bâtiments.
  • Traitement du polystyrène expansé : Un nouveau produit né de la volonté d’exploiter les nombreuses années d’expérience dans la production de négatifs en béton pour créer directement l’élément fini. 
