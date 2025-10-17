ARBLOC - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « ARBLOC », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

ARBLOC : Nous façonnons le béton.

Depuis plus de 40 ans, nous produisons des coffrages artisanaux et des solutions en polystyrène expansé pour les concepteurs et les entreprises de construction.

Notre objectif est de donner une voix aux besoins créatifs et de garantir une liberté constructive maximale à nos clients, en les aidant à trouver des solutions aux situations de construction les plus diverses.

Pour les entreprises du BTP nous créons s un produit capable de menuiserie complexe en suivant le dessin du concepteur et capable d’aider les entreprises de construction à réaliser leurs travaux.

Pour les créateurs avec nos solutions, il est possible de réaliser des travaux sur-mesure et des artefacts en béton armé. De la restauration à la construction moderne, de la reproduction aux nouvelles expressions de l’architecture.

Grâce à la contribution POR FESR 2014-2020 de la région Vénétie, nous avons pu augmenter la compétitivité de notre système de production en améliorant l’offre dans les lignes de l’entreprise.

Le savoir-faire d’ARBLOC :