ARCELORMITTAL EUROPE - Batiweb

ARCELORMITTAL est la première entreprise sidérurgique et minière au monde, avec environ 168 000 employés dans plus de 60 pays. ArcelorMittal est le leader sur tous les grands marchés mondiaux de l'acier, notamment l'automobile, la construction, les appareils électroménagers et l'emballage, avec une R&D et une technologie de pointe, ainsi que d'importants approvisionnements captifs de matières premières et d'excellents réseaux de distribution.

Une présence industrielle dans 17 pays expose l'entreprise à tous les grands marchés, des émergents aux matures. Nous sommes le plus grand producteur d'acier de l'UE, d'Amérique du Nord et du Sud et d'Afrique, un important producteur d'acier dans la région de la CEI et avons une présence croissante en Asie, y compris des investissements en Chine et en Inde.

En Europe, ARCELORMITTAL EUROPE emploie 71 000 personnes, travaillant dans 400 sites et a une présence industrielle dans 18 pays.

Le savoir-faire d’ARCELORMITTAL EUROPE :

Produits plats

Flat Products est le plus grand producteur d'acier plat en Europe et produit des bobines laminées à chaud, des bobines laminées à froid, des produits revêtus, du fer blanc, des tôles et des produits galvanisés à chaud, ainsi que des aciers émaillés et électriques.

Flat Products possède 12 sites intégrés et mini-usines, et des installations primaires dans cinq pays. Elle vend à un large éventail d'industries, y compris l'emballage, l'industrie générale (génie civil, construction, appareils électroménagers, pétrole et gaz, énergies renouvelables, produits jaunes et verts) et, en particulier, l'automobile, où son acier avancé à haute résistance (AHSS ) et les produits et solutions aciers électriques accompagnent les constructeurs automobiles sur la voie de l'électromobilité.

Produits longs

Long Products opère sur 26 sites de production dans dix pays et est un leader dans la production de profilés, palplanches, rails, fil machine de qualité, rebars et barres. Il offre la plus large gamme de sections - du petit au jumbo - et un large éventail de qualités de barres et de tiges. ArcelorMittal Palplanches, le plus grand producteur mondial de palplanches en acier laminées à chaud certifiées, propose des solutions de fondations en acier, y compris des accessoires, des conseils, une fabrication spéciale et un soutien logistique.

Dans le domaine des rails, ArcelorMittal propose une large gamme de rails couvrant, entre autres, les rails pour les voies à grande vitesse et les voies de transport lourd. ArcelorMittal WireSolutions propose une gamme diversifiée de fils, torons, câbles métalliques, clôtures, clous, fibres d'acier à faible et haute teneur en carbone pour le renforcement du béton et des solutions résistantes à la corrosion.

ArcelorMittal Projects fournit des solutions et des services sidérurgiques complets et personnalisés via trois lignes d'activité spécialisées liées aux projets : Foundation Solutions, Solar Projects et Processing and Energy Projects. Lancé en 2018, Steligence® est l'approche commerciale holistique unique d'ArcelorMittal au service du marché de la construction avec un ensemble complet de produits, services et solutions.

Solutions en aval

ArcelorMittal Downstream Solutions couvre principalement les activités aval d'ArcelorMittal en Europe. Pour répondre aux exigences spécifiques des clients dans les secteurs automobile et industriel, elle assure la distribution de produits longs et plats, ainsi que des solutions acier à valeur ajoutée et personnalisées grâce à un traitement ultérieur par des centres de service acier.

En outre, des solutions spécifiques sont distribuées via d'autres lignes de métier d'ArcelorMittal Downstream Solutions : Distribution Solutions, qui fournit une large gamme de produits en acier, en acier inoxydable, en aluminium et pour le bâtiment aux petites entreprises locales, aux grandes entreprises industrielles et aux multinationales ; Construction, qui transforme les bobines en produits finis tels que profilés, panneaux et revêtements de façade pour tout type de bâtiment ; et ArcelorMittal International et Tubular Products.

