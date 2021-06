ARDETEM SFERE est une société française spécialisée dans l’étude et la construction de modules électroniques pour la mesure et le contrôle de process industriels et réseaux électriques.

ARDETEM SFERE c’est également la compétence d’un constructeur, une équipe de spécialistes, ingénieurs et techniciens, motivés par la recherche et l’innovation.

Il y a certaines choses dans ce monde qui ne se mesurent pas, pour tout le reste, consultez ARDETEM SFERE.

Société lyonnaise créée en 1987, ARDETEM est devenue un des leaders de la mesure électrique, de la gestion des énergies et de l’étude de la qualité des réseaux électriques.

Reconnue pour sa précision et sa fiabilité, SFERE est une société en innovation permanente dans le secteur de la mesure et du contrôle de process industriels.

SFERE l’inventeur du convertisseur programmable dans les années 80 (CVP400).

Les atouts d’ARDETEM SFERE :

Tous nos produits sont fabriqués en France

Deux agences commerciales : POLOGNE et CHINE

Réseau de distribution réparti dans 32 pays sur 5 continents

Une équipe commerciale toujours à l’écoute des besoins des clients

Un bureau d’études avec des ingénieurs et techniciens expérimentés

Un outil de production performant (technologie CMS)

Le savoir-faire d’ARDETEM SFERE :