Améliorer la vie quotidienne dans les espaces publics et collectifs est la raison d'être de la société AREA depuis sa création, en 1987.

Ni designer, ni fabricant, ni éditeur, notre curiosité nous a amené à devenir concepteur de solutions de mobilier urbain. Inlassablement, nous observons les gens, la ville et ses usages avec une conviction structurante : le seul réseau social d'avenir s'appelle l'humain.

Fidèle au principe du design démocratique, nous créons sans a priori un mobilier esthétique et fonctionnel à la portée de tous.

Après avoir dessiné, testé, modifié, et fabriqué intégralement nos produits, nous les distribuons avec la même exigence de simplicité et d'exemplarité : pas de stock, pas d'intermédiaire et la transparence des prix.

Le savoir-faire d’AREA :

L'ARBRE

Grille d'arbre

Corset et tuteur

Structure pour grimpantes

Bac d'orangerie

Entourage d'arbre

LA RUE

Potelet et borne

Barrière et garde-corps

Support vélos

Mât signalétique

Lice

Accessoire de voirie

LA PAUSE

Banc à dossier

Corbeille

Chaise et fauteuil

Banc simple

Assis-debout

Chaise longue

Table et comptoir

Cendrier et éteignoir

Fontaine à boire

L'ÉVASION