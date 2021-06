Depuis de nombreuses années, AREM est un des plus grands fabricants français reconnu dans toute l’Europe.

AREM est surtout connu pour son expérience dans la fabrication de ventilateurs hélicoïdes. Qu’ils soient à transmission ou en attaque directe, équipés de viroles courtes ou longues, avec ou sans Venturi, ils sont tous conçus selon des spécifications propres aux nombreuses applications auxquelles ils sont destinés.

A cette gamme, une des plus complètes du marché, viennent s’ajouter des appareils centrifuges utilisant des turbines à action ou à réaction.

Chaque année, nous fabriquons 15 000 ventilateurs axiaux et centrifuges dont plus de 3000 ventilateurs de désenfumage et 350 ventilateurs ATEX faisant appel à plus de 200 références de moteurs différentes en conformité avec l’EN12101-3 pour des installations de sécurité.

Nos produits sont installés dans le monde entier et des usines métallurgiques au nord du cercle arctique en Laponie finlandaise comme des pêcheries de Patagonie fonctionnent en toute sécurité grâce à la compétence de nos équipes.

Chaque année, 700 tonnes de métal sont découpées, cintrées, soudées, pliées dans nos ateliers. 5000 commandes pour nos 400 clients réguliers sont livrées dans 30 pays sur les 5 continents.

Le savoir-faire d’ AREM :