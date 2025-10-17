ARIA
65320 Luquet
France
ARIA: Votre partenaire spécialiste en chimie de la construction.
Entreprise familiale indépendante spécialisée dans la fabrication de produits chimiques pour la construction et l’industrie, ARIA vous propose son savoir-faire avec souplesse et réactivité.
Depuis près de 20 ans, ARIA a mis en place à vos côtés une dynamique d’innovation et d’élargissement de gamme par des produits plus respectueux de l’environnement, plus performants et plus économiques.
De notre laboratoire jusqu’à notre usine, notre équipe met à votre service son écoute, son conseil et sa réactivité pour former avec vous, le partenariat idéal.
Afin de répondre à vos attentes et vous permettre de gagner de nouveaux marchés, nous développons perpétuellement nos unités de production, comme en atteste l’acquisition d’une nouvelle ligne de fabrication de peinture/pâte, pour compléter nos unités liquide et poudre.
Le savoir-faire d’ARIA :
GROS ŒUVRE
- Fibres Anti-Fissuration
- Adjuvants et additifs
- Agents de démoulage
- Accrochage et reprise de bétonnage
- Curing
- Désactivants de surface
- Décapants ciment
- Agents de protection
- Mortiers spéciaux
ÉTANCHÉITÉ ET IMPERMÉABILISATION
- Parties enterrées
- Murs et sols
- Toitures
- Pièces humides
- Piscines, bassins et caves
- Revêtement d'étanchéité
TRAITEMENTS ET PROTECTION
- Anti-termites et insecticides
- Nettoyant traces vertes et traitement toitures
- Traitement bois
- Anti-Salpêtre
- Protections et réparations
- Minéralisateurs
- Anti-rouille
- Régulateur de fond
- Anti-pluie
- Anti-carbonation
PRIMAIRES, PEINTURES ET REVÊTEMENTS
- Revêtements et peintures toitures
- Peintures façades
- Peintures sols
- Décapants peintures
- Peintures intérieures
TRAVAUX PUBLICS
- Dégoudronnants
- Enrobé à froid
- Sel de déneigement
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
- Nettoyants, dégraissants et décapants
- Savon mains
- Garages et stations de lavages
- Décolleur papier peints et affiches
- Déboucheurs canalisations