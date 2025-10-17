ConnexionS'abonner
ARIA

Chemin du Goua Marquade
65320 Luquet
France
Site web de la marque

ARIA: Votre partenaire spécialiste en chimie de la construction.

Entreprise familiale indépendante spécialisée dans la fabrication de produits chimiques pour la construction et l’industrie, ARIA vous propose son savoir-faire avec souplesse et réactivité.

Depuis près de 20 ans, ARIA a mis en place à vos côtés une dynamique d’innovation et d’élargissement de gamme par des produits plus respectueux de l’environnement, plus performants et plus économiques.

De notre laboratoire jusqu’à notre usine, notre équipe met à votre service son écoute, son conseil et sa réactivité pour former avec vous, le partenariat idéal.

Afin de répondre à vos attentes et vous permettre de gagner de nouveaux marchés, nous développons perpétuellement nos unités de production, comme en atteste l’acquisition d’une nouvelle ligne de fabrication de peinture/pâte, pour compléter nos unités liquide et poudre.

Le savoir-faire d’ARIA :

GROS ŒUVRE

  • Fibres Anti-Fissuration
  • Adjuvants et additifs
  • Agents de démoulage
  • Accrochage et reprise de bétonnage
  • Curing
  • Désactivants de surface
  • Décapants ciment
  • Agents de protection
  • Mortiers spéciaux

ÉTANCHÉITÉ ET IMPERMÉABILISATION

  • Parties enterrées
  • Murs et sols
  • Toitures
  • Pièces humides
  • Piscines, bassins et caves
  • Revêtement d'étanchéité

TRAITEMENTS ET PROTECTION

  • Anti-termites et insecticides
  • Nettoyant traces vertes et traitement toitures
  • Traitement bois
  • Anti-Salpêtre
  • Protections et réparations
  • Minéralisateurs
  • Anti-rouille
  • Régulateur de fond
  • Anti-pluie
  • Anti-carbonation

PRIMAIRES, PEINTURES ET REVÊTEMENTS

  • Revêtements et peintures toitures
  • Peintures façades
  • Peintures sols
  • Décapants peintures
  • Peintures intérieures

TRAVAUX PUBLICS

  • Dégoudronnants
  • Enrobé à froid
  • Sel de déneigement

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

  • Nettoyants, dégraissants et décapants
  • Savon mains
  • Garages et stations de lavages
  • Décolleur papier peints et affiches
  • Déboucheurs canalisations
