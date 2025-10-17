Pour obtenir une information de la part de la marque « ARIA », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Batiweb vous remercie de votre fidélité À très bientôt, L'équipe Batiweb

ARIA: Votre partenaire spécialiste en chimie de la construction.

Entreprise familiale indépendante spécialisée dans la fabrication de produits chimiques pour la construction et l’industrie, ARIA vous propose son savoir-faire avec souplesse et réactivité.

Depuis près de 20 ans, ARIA a mis en place à vos côtés une dynamique d’innovation et d’élargissement de gamme par des produits plus respectueux de l’environnement, plus performants et plus économiques.

De notre laboratoire jusqu’à notre usine, notre équipe met à votre service son écoute, son conseil et sa réactivité pour former avec vous, le partenariat idéal.

Afin de répondre à vos attentes et vous permettre de gagner de nouveaux marchés, nous développons perpétuellement nos unités de production, comme en atteste l’acquisition d’une nouvelle ligne de fabrication de peinture/pâte, pour compléter nos unités liquide et poudre.

Le savoir-faire d’ARIA :

GROS ŒUVRE

Fibres Anti-Fissuration

Adjuvants et additifs

Agents de démoulage

Accrochage et reprise de bétonnage

Curing

Désactivants de surface

Décapants ciment

Agents de protection

Mortiers spéciaux

ÉTANCHÉITÉ ET IMPERMÉABILISATION

Parties enterrées

Murs et sols

Toitures

Pièces humides

Piscines, bassins et caves

Revêtement d'étanchéité

TRAITEMENTS ET PROTECTION

Anti-termites et insecticides

Nettoyant traces vertes et traitement toitures

Traitement bois

Anti-Salpêtre

Protections et réparations

Minéralisateurs

Anti-rouille

Régulateur de fond

Anti-pluie

Anti-carbonation

PRIMAIRES, PEINTURES ET REVÊTEMENTS

Revêtements et peintures toitures

Peintures façades

Peintures sols

Décapants peintures

Peintures intérieures

TRAVAUX PUBLICS

Dégoudronnants

Enrobé à froid

Sel de déneigement

NETTOYAGE ET ENTRETIEN