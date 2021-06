ARIOSTEA : Revêtements de sol et murs effet Marbre, effet Pierre et effet Bois. Design et Légèreté pour l'intérieur et l'extérieur.

A travers des dalles compactes de porcelaine ultra-pure à 1300°, ARIOSTEA s'est toujours positionnée dans le haut de gamme des producteurs de matière technique. Les caractéristiques qualitatives uniques et la technologie brevetée et inégalée le placent en leader absolu dans le segment.

Grâce à cela, sous la direction avisée de son président Dr. Romano Minozzi, ARIOSTEA a vu les défis se présenter progressivement, proposant la meilleure porcelaine technique pour les clients et les professionnels les plus exigeants, et obtenant ainsi d'excellents résultats au niveau international.

La haute qualité associée à une technologie inégalable ont amené à réinterpréter les produits naturels les plus rares, les plus raffinés et les plus coûteux, en en améliorant les caractéristiques techniques et qualitatives qui deviennent, dans de nombreux cas, la mémoire historique de matériaux désormais disparus.

ARIOSTEA permet ainsi à quiconque d’apprécier et de bénéficier des avantages des meilleurs matériaux, en y ajoutant une fonctionnalité extraordinaire, l’hygiène, la sécurité et la durée, pour en faire la solution idéale même du point de vue bio-écologique. Cette nouvelle conception ne cesse de se rénover à la recherche d’une qualité toujours supérieure de la matière.

Les technologies d’ARIOSTEA sont uniques : conçues, projetées et réalisées directement dans les établissements de l’entreprise (savoir-faire, mécanique et logiciel), elles sont protégées par des brevets internationaux. Les dalles de grès cérame high-tech ARIOSTEA sont créées uniquement avec des matières premières naturelles sélectionnées, des minéraux transformés par un processus analogue à celui de la transformation des roches sur la terre au cours des millénaires.

Soumises à des pressions et à des températures très élevées (jusqu’à 1 300°), ces matières premières scrupuleusement recherchées dans le monde entier donnent lieu à un matériau extrêmement compact, homogène dans toute la masse et imperméable.

