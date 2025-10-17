ConnexionS'abonner
ARJO

2 Avenue Alcide de Gasperi CS 70133
59436 Roncq Cedex
France
Site web de la marque

ARJO est un fournisseur mondial de dispositifs, de services et de solutions médicalisés qui améliorent la qualité de vie des personnes à mobilité réduite et/ou concernées par des problématiques liées à l'âge.

Chez ARJO, nous pensons qu'il est essentiel de favoriser le mouvement au sein des environnements de soins afin d'obtenir des soins de qualité. Nos produits et solutions sont conçus pour promouvoir une expérience sûre et digne grâce à un transfert ergonomique des patients, aux lits médicalisés, à l'hygiène personnelle, à la désinfection, au diagnostic et à la prévention des escarres et de la thrombo-embolie veineuse. 

Une connexion claire s’établit entre mobilité et bien-être, tant physique que mental, des individus. Nous avons examiné comment le fait d’inciter le mouvement pouvait entraîner rapidement des conséquences bénéfiques sur les résultats cliniques et financiers.

Nous sommes faits pour nous mouvoir. Satisfaire ce besoin fondamental dans le cadre du processus de soins permet de promouvoir non seulement la guérison, la dignité et l’indépendance des patients, mais également la confiance et le bien-être global des professionnels de la santé.

Avec plus de 6 000 collaborateurs dans le monde et 60 ans d'expérience concernant la prise en charge des patients et le soutien des professionnels de soins, nous nous engageons à améliorer la santé des personnes confrontées à des problèmes de mobilité.

Le savoir-faire d’ARJO:

  • Lits médicalisés
  • Manutention sécurisée des patients
  • Prévention des escarres
  • Prévention des TEV
  • Hygiène
  • Désinfection

 

 

Produits de la marque

