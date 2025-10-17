ARJO
59436 Roncq Cedex
France
ARJO est un fournisseur mondial de dispositifs, de services et de solutions médicalisés qui améliorent la qualité de vie des personnes à mobilité réduite et/ou concernées par des problématiques liées à l'âge.
Chez ARJO, nous pensons qu'il est essentiel de favoriser le mouvement au sein des environnements de soins afin d'obtenir des soins de qualité. Nos produits et solutions sont conçus pour promouvoir une expérience sûre et digne grâce à un transfert ergonomique des patients, aux lits médicalisés, à l'hygiène personnelle, à la désinfection, au diagnostic et à la prévention des escarres et de la thrombo-embolie veineuse.
Une connexion claire s’établit entre mobilité et bien-être, tant physique que mental, des individus. Nous avons examiné comment le fait d’inciter le mouvement pouvait entraîner rapidement des conséquences bénéfiques sur les résultats cliniques et financiers.
Nous sommes faits pour nous mouvoir. Satisfaire ce besoin fondamental dans le cadre du processus de soins permet de promouvoir non seulement la guérison, la dignité et l’indépendance des patients, mais également la confiance et le bien-être global des professionnels de la santé.
Avec plus de 6 000 collaborateurs dans le monde et 60 ans d'expérience concernant la prise en charge des patients et le soutien des professionnels de soins, nous nous engageons à améliorer la santé des personnes confrontées à des problèmes de mobilité.
Le savoir-faire d’ARJO:
- Lits médicalisés
- Manutention sécurisée des patients
- Prévention des escarres
- Prévention des TEV
- Hygiène
- Désinfection
Arjo : Produit anticalcaire Flusher Rinse
Flusher Rinse est une solution alcaline non agressive pour la prévention de dépôts calcaires lors du nettoyage automatisé de récipients contenant des déchets humains....
Arjo : Détergent Flusher Detergent
Flusher Detergent est un détergent alcalin non agressif, efficace pour le nettoyage d'ustensiles de soins très sales. Il peut être employé sur toutes les surfaces résistant...
Arjo : Huile de bain Arjo Oil
Arjo Oil est une huile de bain revitalisante parfumée pour la peau. Prendre un bain avec l'huile Arjo Oil permet d'hydrater la peau et de la laisser douce et souple. Formulée à...