ConnexionS'abonner
Fermer
ARKANCE SYSTEMS FRANCE - Batiweb

ARKANCE SYSTEMS FRANCE

2, rue René Caudron, Bâtiment C VAL SAINT QUENTIN
78960 Voisins-le-Bretonneux
France
Site web de la marque

Au sein du groupe ARKANCE, ARKANCE SYSTEMS s’attache à fournir une expertise logicielle et applicative complète pour toutes les phases du cycle de vie d’un projet de Construction.

Suite à ces acquisitions, ARKANCE SYSTEMS compte aujourd’hui 470 collaborateurs – dont plus de 250 ingénieurs d’application au service de plus de 70 000 utilisateurs à travers un réseau européen (France, aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, Pologne, Finlande et Europe Centrale) – et continuera à investir dans le cadre de son développement stratégique.

Ses experts sont à l’avant-garde de tous les sujets concernant le BIM, les jumeaux numériques, l’industrie 4.0 et autres IoTs.

ARKANCE SYSTEMS est revendeur AUTODESK® PLATINUM et TRIMBLE AUTHORIZED CHANNEL PARTNER sur les territoires où le groupe opère.

La proposition de valeur d’ARKANCE est d’accompagner ses clients dans leur transition digitale à travers un réseau européen d’experts.

Avec 650 collaborateurs répartis en 4 divisions – ARKANCE SYSTEMS, ARKANCE OPTIMUM, ALLTERRA et SITECH – le groupe s’associe à des leaders mondiaux, notamment AUTODESK & TRIMBLE, pour distribuer et mettre en œuvre des solutions dédiées à l’optimisation de toutes les phases du cycle de vie des projets, facilitant les échanges entre les bureaux et les chantiers.

Le savoir-faire d’ARKANCE SYSTEMS :

  • Infrastructure : Concevoir des infrastructures plus durables pour les personnes et l’environnement avec le BIM.
  • Bâtiment & Archi. : La maquette numérique et le BIM : le premier pas vers la smart city
  • Industrie : Product Life Cycle, jumeau numérique, generative design : entrez dans l'ère de l'Industrie 4.0
  • Holixa : Développement de plugins et applications dédiées à l'optimisation de l'utilisation de vos logiciels
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.