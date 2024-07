ARKTIC - Batiweb

ARKTIC : En finir avec les ponts thermiques. Simplement.

Le secteur du bâtiment évolue sans cesse. La préoccupation des professionnels est de plus en plus tournée vers l’usage de matériaux de qualité, innovants et respectueux de l’homme et de son environnement. Cette nouvelle dimension amène à un renouvellement important des produits de construction.

Nous avons combiné nos savoir-faires et nos expériences personnelles pour créer ARKTIC et explorer dans le monde entier les opportunités offertes par l’évolution des matériaux et des technologies émergentes.

Nous en développons des solutions d’usage à la française adaptées à nos systèmes constructifs très variés pour créer des bâtiments qui allient confort de vie et performance environnementale.

Nos produits participent au bien-être dans l’habitat, en neuf comme en rénovation. Ils apportent des réponses concrètes aux attentes de tous les acteurs de la construction : particuliers, artisans, petites, moyennes et grandes entreprises du bâtiment, architectes, bureaux d’études, promoteurs. Ils permettent de générer des bâtiments performants à forte efficacité énergétique.

C’est en vous appuyant sur nos solutions que vous atteindrez les objectifs de la RT 2020 et que vous réussirez l’habitat de demain, économe en énergie, respectueux de l’environnement, sain et confortable.

Le savoir-faire d’ARKTIC :