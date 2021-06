Implantée aux Herbiers en Vendée (85), notre société met en œuvre tout son savoir-faire et son expérience à votre service depuis près de 30 ans, pour décortiquer, couper, façonner et monter les armatures pour béton armé.

En 2021, ARMATURES DU BOCAGE a pris un nouveau virage avec son rachat par le Groupe Clisson de Moncoutant-sur-Sèvre (79). Avec près de 200 collaborateurs, le groupe familial deux-sèvrien rayonne sur les Pays de la Loire, la Bretagne et la Nouvelle Aquitaine.

C'est un partenaire régional pour les entreprises des secteurs de l'Industrie et du Bâtiment. Il propose à sa clientèle tout produit métallurgique standard ou transformé à travers trois activités : le négoce de produits métallurgiques avec Clisson Métal, la découpe laser de tubes avec Laseris, et la fabrication d'armatures sur plans avec Atlantique Armatures.

ARMATURES DU BOCAGE vient compléter la présence géographique du groupe Clisson sur cette activité de fabrication d’armatures qui exige service et proximité.

Nos métiers :

La fabrication d'armatures béton armé

La fabrication d'armatures béton 3D

La découpe Treillis Soudés

Le pliage Treillis soudés

La vente de chaînage standard

La vente de ronds à béton

La vente de treillis soudés

Vous satisfaire est notre priorité, aussi nous mettons un point d’honneur à ce que rapidité et efficacité ne fassent qu’un, en assurant la réalisation et la livraison de vos armatures béton armé dans les plus brefs délais.

De plus, le dynamisme et l’expertise de notre équipe nous permettent à ce jour d’être reconnu professionnellement dans la fabrication d’armatures béton et ainsi de conserver votre confiance et votre fidélité. Notre plus grande réussite reste la satisfaction de nos clients.

Le savoir-faire d’ARMATURES DU BOCAGE :