ARQUALAND : spécialiste de l'abri piscine grande portée

Maires, élus et cadres de collectivités territoriales, directeurs de centres de loisirs, maîtres d'ouvrages et directeurs techniques, vous avez peut-être aujourd'hui pour projet la construction d'un abri de piscine.

Selon votre région, selon l'implantation de votre infrastructure, selon l'image que vous souhaitez donner ou selon le patrimoine que vous voulez préserver, vos contraintes sont uniques et rendent votre projet aussi délicat qu'enthousiasmant.

L'équipe ARQUALAND, ce sont des talents complémentaires au service de votre projet d'abri de piscine, en collaboration étroite avec les différents corps de métier amenés à intervenir sur votre structure.

Tous férus de voyage et de découverte, les collaborateurs d'ARQUALAND sont avant tout des passionnés.

Trois équipes accompagnent votre projet : l'équipe commerciale, le bureau d'études et la fabrication, reliées par un seul interlocuteur pour plus de simplicité et d'efficacité.

Avec ARQUALAND, découvrez la simplicité et l'efficacité d'un créateur d'abris de piscine originaux.

La construction de votre abri ARQUALAND passe par une série d'étapes minutieuses :

Premièrement l'extrusion. Il s'agit de l'achat de l'aluminium et de son profilage. Les profils ARQUALAND sont brevetés au niveau mondial.

Deuxièmement le cintrage, ou mise en courbe, selon des ratios précis au millimètre. Il s'agit là d'une opération de haute technologie.

Troisièmement l'usinage. Perçage, taraudage, soudures : le pré-assemblage est fait à l'abri de nos ateliers.

Quatrièmement le laquage à chaud, par polymérisation. Plus de 200 teintes sont disponibles.

Enfin, l'emballage, selon des normes strictes garantissant un transport en toute sécurité.

Notre bureau d'études, composé d'ingénieurs et techniciens spécialisés, est capable de vous accompagner dans la conception de votre projet. Tout au long de la fabrication de l'abri, un suivi quotidien est effectué. Le respect des normes usuelles (charges de neige et vent, classements au feu etc.) fait partie intégrante du travail effectué par le bureau d'études.

Le savoir-faire d’ARQUALAND :