ARTIBAT est un salon de la construction BtoB organisé par la CAPEB des Pays de la Loire. Il rassemble tous les acteurs majeurs du marché de la construction sur le territoire du Grand Ouest. Il sera en 2023, l'événement le plus fédérateur de la filière en France.

Avec 1000 exposants, français et européens et 40 000 visiteurs professionnels (avec une forte mobilisation des artisans du bâtiment et architectes), ARTIBAT est depuis 35 ans un événement de 1er plan dans le paysage du marché de la construction.

Sa force : un salon de dimension nationale (amenée par la pluralité et l’envergure de ses exposants) et la proximité favorisée par un tissu local de professionnels qui se rencontrent et consolident leurs relations professionnelles et commerciales.

Centré sur le rassemblement de professionnels, ARTIBAT est un salon d’affaires et de présentation des nouveautés techniques visant à augmenter les performances des entreprises.

Pour cette édition 2023, ARTIBAT accueillera plus de 1 000 exposants sur 65 000 m² et 40 000 visiteurs pendant 3 jours de manifestation.