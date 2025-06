Nantes Université à ARTIBAT 2025 : un pont durable exposé

Un pont au cœur d’ARTIBAT 2025 : symbole d’innovation et de transmission

Au croisement des disciplines, des générations et des savoir-faire, ce pont autoportant démontable, conçu comme un démonstrateur de construction durable, illustre la capacité du secteur à innover collectivement. Réalisé par Nantes Université et la Halle 6 Ouest, en partenariat avec les Compagnons du Devoir et des étudiants de plusieurs établissements (IUT de Saint-Nazaire, Polytech Nantes, Faculté des Sciences et Techniques, Lycée Livet, ASO Architecture & Design College – Japon), ce projet met en avant l'interdisciplinarité, l’apprentissage et l’écoconception.

Un projet expérimental entre ingénierie, design et développement durable

Long de 6 mètres, large de 2 mètres et haut d’1 mètre, ce pont modulaire mobilise des matériaux variés : béton bas carbone, thermoplastique, bois, mousses, terre crue, le tout traité via des procédés de fabrication numérique (impression 3D, découpe robotisée, prototypage FDM).

Dirigé scientifiquement par Pascal Casari (IUT Saint-Nazaire) et Sébastien Le Loch (GMP Nantes), le projet s’inscrit dans une démarche de recherche appliquée, mêlant CAO, modélisation structurelle, artisanat, et matériaux de réemploi.

La documentation 3D du pont sera accessible en open source, afin de favoriser le partage de connaissances dans la filière.

Une installation vivante et pédagogique au sein du salon

Durant toute la durée d’ARTIBAT 2025, les visiteurs pourront découvrir ce pont d’un nouveau genre dans l’inter-hall 2/3, animé par la présence d’un robot porteur circulant sur l’ouvrage. Ce dispositif illustrera les principes de résistance issus des recherches de Léonard de Vinci, revisités par les technologies contemporaines.

Un kit pédagogique miniaturisé à assembler, conçu en matières recyclées, sera offert aux visiteurs pour prolonger l’expérience et transmettre les messages clés du projet : collaboration, écoconception et innovation pédagogique. Les pièces de ce kit (travées et ergots) ont été réalisées via injection plastique dans des moules imprimés en 3D, illustrant une approche raisonnée et économique du prototypage.

ARTIBAT 2025 : un salon qui crée des passerelles entre les mondes

Pour Valérie Sfartz, Directrice du salon : « Ce pont illustre l’esprit d’ARTIBAT : construire des liens entre la recherche, la formation et les professionnels. Il montre que les défis du bâtiment de demain se relèvent collectivement, par l’expérimentation, le réemploi et l’inspiration. »

Ce partenariat avec Nantes Université, acteur engagé dans la transition environnementale, donne tout son sens à la vocation d’ARTIBAT : devenir le plus grand salon fédérateur du secteur de la construction en 2025.

