ARTIBAT 2025 : Un nouveau record d'exposants pour la 20e édition du salon de la construction à Rennes

Un record d'exposants pour 2025 !

Après une édition 2023 couronnée de succès avec plus de 45 000 visiteurs et 1 040 exposants sur une surface de 65 000 m², ARTIBAT annonce un nouveau record d’inscriptions pour 2025, à plus d’un an du salon ! Plus de 600 exposants ont déjà confirmé leur participation, un chiffre qui témoigne de la satisfaction des participants de l’édition précédente, où 95 % des exposants se déclaraient pleinement satisfaits. En effet, 90 % d'entre eux considèrent ARTIBAT comme un lieu de rencontres commerciales incontournable, et 81 % y ont découvert de nouvelles opportunités de marché.

Des secteurs déjà en forte demande

À un an de l'événement, certains secteurs d'exposition sont déjà pris d'assaut. Les pôles second œuvre (16 000 m²), gros œuvre (14 000 m²), et équipement (6 400 m²) affichent des taux de réservation supérieurs à 75 %. Les espaces dédiés aux secteurs techniques (8 600 m²) et aux grands équipements TP (20 000 m²) sont également bien avancés, avec 70 % des surfaces réservées.

Avec 40 000 visiteurs attendus, ARTIBAT 2025 s'annonce comme le grand rendez-vous du BTP, réunissant artisans, maîtres d'œuvre, architectes et industriels pour découvrir les dernières innovations et tendances du secteur.

Pour en savoir plus exit_to_app