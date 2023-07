ARTIBAT 2023 : les professionnels de la construction au rendez-vous

Les grands temps forts du salon

Nouveautés 2023 : Les industriels lèvent le voile sur leurs innovations

ARTIBAT sera l’occasion de faire un focus sur toutes les nouveautés 2023 des exposants qui auront été sélectionnées par un jury d’experts représentatif de la filière.



Ces nouveautés seront mises en lumière pour leur caractère nouveau, leur avantage pour les professionnels mais également pour leurs préoccupations environnementales.

Les visiteurs pourront les identifier par le site pocket.artibat.com en créant un parcours de visite sous l’angle de la nouveauté produit.

NO WASTE Expo « Hall 2/3 » - Opus 1

« Et si on récupérait les débris de chantier pour en faire du mobilier ou des jeux ? »

40 étudiants de l’Ecole de Design Nantes Atlantique ont imaginé et conçu des projets inédits avec des matériaux impropres à la réutilisation dans notre filière.

Inspirés par les nombreux matériaux fournis par nos partenaires, ils ont relevé ce défi fou de transformer des débris en objet. Le résultat est surprenant, leur imagination sans limites.



À découvrir sur le salon : des luminaires fabriqués avec des résidus de fenêtres, une table multifonction conçue avec des chutes de bois et de tissus, des assises modulables avec seulement 2 matériaux, des jeux d’extérieurs ou encore une table de chantier ...



Ces projets seront présentés sur le salon pour faire découvrir aux acteurs du bâtiment des solutions de réévaluation des matériaux en adéquation avec le développement durable.

NO WASTE Expo « Hall 2/3 » - Opus 2

« Aller encore plus loin, Jérôme Boissière, designer récupère le reste... »

Jérôme Boissière, designer spécialisé sur les thématiques de mobilier et de végétalisation urbaine a accepté de relever le défi de récupérer les reste des matériaux non utilisés par les étudiants dans le cadre du premier opus et de proposer, avec tout son talent des projets en lien avec ses valeurs, ses inspirations au monde naturel, en faveur de l'environnement.

Toute sa créativité et son expertise ont donné lieu à des projets étonnants et jusqu'au-boutiste avec entre autres, une jardinière pour recycler les déchets, fabriquée avec des déchets !

CAMPUS FORMATION « 10 mn pour comprendre » Hall 2/3

La CAPEB des Pays de la Loire propose aux professionnels visiteurs un parcours Campus Formation baptisé « 10 mn pour comprendre ».

Un seul enjeu, sensibiliser l'ensemble des professionnels au réflexe de la formation.

Ainsi, ce sont 9 ateliers sur des thématiques techniques, sécuritaire ou matériaux biosourcés qui seront proposés aux visiteurs par des organismes de formation certifiés.

POCKET.ARTIBAT.COM, visitez malin !

ARTIBAT maintenant dans votre poche avec la nouvelle version digitale du Guide de visite. Exposants, nouveautés, temps forts, plan des halls, infos pratiques…l’essentiel en quelques clics.

