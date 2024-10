AS - SCHWABE FRANKREICH - Batiweb

AS - SCHWABE : Votre partenaire pour l'électricité et la lumière sur le chantier

Depuis plus de 38 ans, AS - SCHWABE GmbH produit et distribue des produits dans le domaine de l'électrotechnique et est synonyme de produits de qualité allemande. Notre gamme est spécialement adaptée aux fortes sollicitations des chantiers tertiaires et est disponible auprès de revendeurs spécialisés qualifiés.

Dans le domaine de l'énergie de construction, notre portefeuille comprend des enrouleurs de câble, des rallonges et des adaptateurs ainsi que divers distributeurs d'énergie et produits de la gamme CEE.

De plus, nous vous proposons une gamme complète d'éclairage de travail pour le chantier. Qu'il s'agisse de projecteurs à grande surface, de projecteurs de travail mobiles, de projecteurs pour montage mural ou sur trépied, de baladeuses ou de lampes d'inspection, nos produits apportent de la lumière dans l'obscurité.

Nous proposons également notre expertise dans le domaine des équipements d'alimentation électrique mobiles pour camping et caravanes. Divers produits avec connecteurs CEE 230 V tels que des tambours de câble, des câbles de rallonge et des adaptateurs, des compteurs d'énergie, des répartiteurs de courant, des multiprises et des adaptateurs pour caravane garantissent un plaisir de camping sans soucis.

Notre gamme est complétée par un programme complet pour la maison et le jardin.

Le savoir-faire d’AS – SCHWABE :