ASPEN PUMPS GROUP - Batiweb

Depuis près de 30 ans, le groupe Aspen Pumps a une mission : défendre l'innovation qui rendra la vie de l'ingénieur plus simple.

Créé par trois ingénieurs en 1992, le groupe est devenu une entreprise mondiale moderne avec des catégories de marques comprenant des pompes pour l'évacuation du condensat, des outils, des accessoires d'installation, des systèmes de support pour toit et des produits chimiques spécialisés.

Le groupe Aspen Pumps est unique par son envergure internationale, opérant dans plus de 100 pays à travers le monde. Cependant, Aspen n'est pas exclusivement une entreprise dédiée aux exportations. Il s'agit d'une multinationale dotée d'équipes commerciales à travers le monde et disposant de bureaux sur quatre continents.

Notre investissement continu dans le personnel et les infrastructures de stockage nous place en position de leader dans la prestation de services de qualité et de soutien à la clientèle.

Cette approche commerciale signifie que nous disposons du réseau de partenariats avec des grossistes le plus vaste au monde, et qu'ils peuvent compter sur notre soutien.

Le groupe Aspen Pumps est fier de ses performances commerciales, et célèbre la réussite de ses principales capacités en matière d'« Entreprise, Innovation et Commerce international », ayant remporté les Queen’s Awards pour chaque catégorie (2009, 2012 et 2019).

Le savoir-faire de ASPEN PUMPS en matière de pompes de relevage des condensats :