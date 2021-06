ASTATO : Créée en 1979 pour fabriquer et commercialiser des produits brevetés pour la Ventilation Naturelle Hybride des logements et l’évacuation des produits de combustion.

ASTATO développe ses systèmes et produits avec une équipe pluridisciplinaire, son bureau d’études techniques et son service Recherche & Développement.

Chaque région du territoire national est couverte par un responsable technico-commercial qui peut vous assister dans vos besoins en réhabilitation ou en construction neuve.

Depuis les années 1970 et les premiers chocs pétroliers, ASTATO a travaillé avec son service de Recherche & Développement, sur l’évolution et l’amélioration des systèmes de ventilation naturelle et naturelle assistée mécaniquement ; l’objectif étant déjà d’économiser l’énergie en apportant une qualité de l’air intérieur satisfaisante en préservant les calories.

De l’extracteur statique anti-refouleur normalisé des premières années, le système a évolué vers une assistance mécanisée de la ventilation naturelle pour pallier des conditions climatiques défavorables au tirage thermique ou favoriser l’évacuation de l’air vicié à certaines heures de la journée : l’extracteur stato mécanique DYN ASTATO a été mis sur le marché en 1993.

En 1998, dans le cadre d’un ambitieux programme de Recherche & Développement européen, ASTATO met au point un nouveau système de Ventilation Naturelle Hybride pour l’habitat collectif et individuel en construction neuve et réhabilitation : la Ventilation Naturelle Hybride assistée par induction d’air : NAVAIR.

Pour participer et rester au plus près de l’évolution des techniques et des réglementations, ASTATO a fondé en 1999, une association de professionnels entièrement consacrée aux ventilations naturelle et naturelle hybride : l’AVEMS. Seul ou par l’intermédiaire de cette association, ASTATO participe aux Groupes de travail chargés de l’élaboration et de l’évolution des normes et DTU en partenariat avec les institutions telles que le MEEDDM (Ministère), l’USH (Union des HLM), le CSTB, l’ADEME.

Le savoir-faire d’ASTATO :